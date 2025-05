Settecamini cittadini ostaggio dei camion E uno rompe la ringhiera del condominio

Su via San Getullo, nel quartiere di Settecamini, i residenti di Case Rosse si trovano in una situazione insostenibile. Tra camion in transito e smog, le notti sono insonni e i danni alle proprietà iniziano a farsi sentire. La tensione cresce man mano che il degrado e l’incuria prendono piede, trasformando questo angolo di città in un vero e proprio incubo.

La situazione sta sfuggendo di mano. I residenti non dormono, respirano smog e, adesso, sono anche costretti a fare i conti con i danni alle loro proprietà. Siamo a Case Rosse, nel quartiere di Settecamini, più precisamente su via San Getullo. Qui ci sono centinaia di appartamenti che affacciano.

