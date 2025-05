Sesto in viale Italia c’è il Cirque du Soleil e i residenti non hanno più pace | Code smog e sosta selvaggia

In viale Italia, a Sesto San Giovanni, il Cirque du Soleil ha sconvolto la routine dei residenti, portando a code interminabili, smog e sosta selvaggia. La situazion? è tesa: con l’arrivo delle prime auto già un'ora prima dell'apertura, trovare parcheggio diventa una sfida e chi cerca di entrare vive un'esperienza tanto entusiasmante quanto frustrante.

Sesto san Giovanni (Milano) – La coda, in viale Italia, inizia almeno un’ora prima dell’apertura dello spettacolo. Se si arriva alle 20, i primi posteggi interni sono già sold out. “Si parcheggia per ultimi, ma si esce per primi e si è più vicini all’ingresso”, dice chi sta in coda. Un evento simile – il Cirque du Soleil – è inedito anche per Sesto San Giovanni. Il tendone del Grand Chapiteau è stato costruito sulle aree Falck in tempi record. A gestire gli ingressi nelle aree di sosta ci sono decine di addetti, che fanno anche viabilità interna. Ci sono poi le navette che trasportano gli spettatori da viale Edison, a due passi dalla metropolitana di Marelli, fino a viale Italia e poi viceversa. Nonostante una macchina organizzativa impressionante, i residenti non hanno tardato a manifestare il loro disagio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it