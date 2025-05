Sessuologia di una nazione | Bignami di bon ton dal 15 maggio

In un'aula che evoca ricordi d'infanzia, una professoressa stravagante introduce un tema provocatorio: la sessuologia. Attraverso la sua lezione, esplora il sesso biologico e l'identità di genere, svelando le dinamiche di una nazione. "Sessuologia di una nazione: Bignami di bon ton" debutta il 15 maggio, promettendo di sfidare convenzioni e stimolare la riflessione.

In una classe che ricorda vagamente le aule di scuola della nostra infanzia, una Prof., alquanto stravagante, tiene una lezione altrettanto particolare su un argomento piuttosto insolito: il sesso biologico e l’identità di genere L'articolo Sessuologia di una nazione: Bignami di bon ton dal 15 maggio proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sessuologia di una nazione: Bignami di bon ton dal 15 maggio

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ritiro Biden - attesa per discorso alla nazione - Harris-Trum -, come cambiano i sondaggi

Conosco i tipi come Donald Trump, l'affondo di Kamala Harris nel suo primo comizio, a Milwaukee, in Wisconsin, dall'uscita di scena di Biden.