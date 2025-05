Sesso droga e festini con i soldi dei fedeli | cosa fa ora l' ex parroco

Francesco Spagnesi, ex-parroco di Prato condannato per spaccio e appropriazione indebita, ha raggiunto un accordo con la parrocchia della Castellina. Dopo aver patteggiato una pena di tre anni e otto mesi, è ora tenuto a versare 45mila euro. Scopriamo cosa sta facendo ora e come affronta le conseguenze delle sue azioni.

Francesco Spagnesi, l'ex-parroco di Prato che patteggiò una condanna a tre anni e otto mesi per spaccio di droga continuato, appropriazione indebita dei soldi della parrocchia e truffa ai danni dei fedeli, ha trovato un accordo con la parrocchia della Castellina: verserà 45mila euro

Sesso, droga e festini con i soldi dei fedeli: cosa fa ora l'ex parroco

Francesco Spagnesi, l'ex-parroco di Prato che patteggiò una condanna a tre anni e otto mesi per spaccio di droga continuato, appropriazione indebita dei soldi della parrocchia e truffa ai danni dei fedeli

