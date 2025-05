serve una nuova idea di sovranità condivisa per uscire dalla paralisi europea

Per superare la paralisi europea, è necessaria una nuova idea di sovranità condivisa. Se l'entomologia rappresenta una scienza esatta, è fondamentale applicare la stessa rigorosa precisione anche alle scienze umane, oggi influenzate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, questa precisione è garantita solo se ci concentriamo su fenomeni naturali ben definiti.

L'entomologia dovrebbe essere una scienza esatta, come possono essere esatte le scienze umane che si sono ora affidate all'apparente precisione dell'intelligenza artificiale, ma la loro precisione sarebbe garantita solo se essa si applicasse allo studio di fenomeni limitati della natura che, nel caso dell'entomologia, riguardano lo studio degli esapodi o degli insetti in senso lato negli aspetti che concernono la morfologia, l'anatomia, la fisiologia, il comportamento, la filogenesi e l'ecologia nel senso letterale dell'ambiente in cui essi vivono. Talvolta gli entomologi estendono le loro ricerche al di là degli esapodi a condizione che essi siano organismi simili agli esapodi con testa, corpo e zampette in animali comunque invertebrati, applicandosi a branche che riguardano l'agricoltura, la veterinaria, i cicli vitali, ma anche le questioni mediche relative alla profilassi e all'igiene, con un'estensione a una dimensione amatoriale, creativa o ricreativa.