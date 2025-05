Serie C PlayOff | stasera in programma le gare di ritorno alcune sfide ancora in bilico

Questa sera, alle 20, si disputaranno le gare di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Alcune sfide sono ancora in bilico, mentre cinque squadre si contenderanno l'accesso ai quarti di finale, dove entreranno in gioco le seconde classificate, tra cui Vicenza e Ternana. L'emozione è alle stelle!

Tempo di lettura: 2 minuti Sono in programma questa sera con il fischio d’inizio alle 20 le gare di ritorno del primo turno dei playoff Nazionali che decreteranno le cinque squadre promosse ai quarti di finale quando entreranno in gioco anche le seconde classificate, vale a dire Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Attesa per il match dell’Adriatico dove il Pescara partirà dall’1-0 contro un Catania al quale servirà una vera e propria impresa per passare il turno dovendo vincere con due gol di scarto. Chiamate alla rimonta davanti al proprio pubblico anche la Feralpisalò, ko 3-1 allo Scida dal Crotone, e Monopoli, sotto 2-1 in casa della Giana Erminio. In perfetto equilibrio la sfida del Neri, dopo l’1-1 nella Marche tra Vis Pesaro e Rimini, con le squadre che si giocheranno tutto in questi ultimi novanta minuti. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, PlayOff: stasera in programma le gare di ritorno, alcune sfide ancora in bilico

