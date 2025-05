Serie C la fase nazionale dei playoff | LIVE le gare di ritorno

La fase nazionale dei playoff di Serie C entra nel vivo con le gare di ritorno. Conclusi i gironi B e C, la regular season ha lasciato spazio a nuove emozioni. Le squadre ora si sfidano per un posto nel futuro, in un torneo che promette sorprese e intensità. Segui live ogni momento cruciale!

Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Serie C, la fase nazionale dei playoff LIVE: programma e risultati

Si legge su msn.com: Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da ...

LIVE – Playoff Serie C 2025, Primo Turno Fase Nazionale: dalle 20 gli aggiornamenti delle gare di ritorno

Secondo restodelcalcio.com: GARA 1 TORRES – ATALANTA U23 Ore 20.00 GARA 2 MONOPOLI – GIANA ERMINIO Ore 20.00 GARA 3 PESCARA – CATANIA Ore 20.00 GARA 4 FERALPISALÒ – CROTONE Ore 20.00 Diretta Rai Sport GARA 5 RIMINI – VIS PESARO ...

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score, ritorno 1° turno nazionale (oggi 14 maggio 2025)

Riporta ilsussidiario.net: Risultati playoff Serie C: mercoledì 14 maggio vanno in scena le cinque partite che sono valide per il ritorno del primo turno nella fase nazionale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B.