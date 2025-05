Serie B tutti i segreti del Cesena | così hanno valorizzato Shpendi e Berti

Il Cesena sta vivendo un momento di grande forma in Serie B, con tre vittorie consecutive che testimoniano il valore della squadra. Ma quali sono i segreti dietro le affermazioni di Shpendi e Berti? Scopriamo come il club ha saputo valorizzare i propri talenti e mantenere alta la competitività in un campionato impegnativo.

Tre vittorie nelle ultime tre partite di Serie B per il Cesena, come punto esclamativo di una stagione durante la quale sono sempre stati lì. 🔗Leggi su Calciomercato.com

