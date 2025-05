Serie B continua la festa con i Lupi e partono gli abbonamenti

La Serie B è appena iniziata e l'Avellino celebra il suo trionfo con una festa che attraversa l'Irpinia. Dopo il simbolico inizio al negozio di Via Cannaviello, partono anche gli abbonamenti. Un evento imperdibile per i tifosi che vogliono sostenere i Lupi nel loro cammino verso nuove emozioni!

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino è in Serie B e parte il TOUR della festa in tutta la Provincia, dopo il simbolico taglio del nastro di ieri presso lo store di Via Cannaviello (CLICCA E LEGGI QUI) I Lupi salgono sul treno della promozione e attraversano l’Irpinia per celebrare questo traguardo storico con tutti i tifosi con tappe che coinvolgono la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza per festeggiare insieme ai Sindaci e alle Amministrazioni comunali dei paesi limitrofi, alle associazioni e a chiunque abbia il biancoverde nel cuore. Oggi tappe ad Aiello del Sabato, Casinali, Forino e in serata allo Stadio di Montoro, domani, giovedì 15 maggio tocca a Prata Principato Ultra, Santa Paolina e Montefusco, mentre venerdì 16 due grandi feste prima a Cervinara poi ad Atripalda. La settimana di eventi si concluderà con due iniziative speciali che coinvolgeranno tutta la squadra. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, continua la festa con i Lupi e partono gli abbonamenti

