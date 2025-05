Serie B 2024 2025 | Sampdoria in C Frosinone e Salernitana ai playout

La stagione regolare della Serie B 2024/2025 si è conclusa con importanti verdetti. Il Sassuolo e il Pisa hanno conquistato le promozioni in Serie A, mentre lo Spezia ha assicurato il terzo posto grazie alla vittoria sul Cosenza. Nel contesto dei playout, la Sampdoria si trova in realtà critica, con Frosinone e Salernitana a contendersi la salvezza.

Con il recupero della trentaquattresima giornata si è conclusa la stagione regolare del campionato italiano di Serie B 20242025 che ha così emesso gli ultimi verdetti. Alle spalle di Sassuolo e Pisa, già promosse in A, si piazza lo Spezia che, grazie al successo sul Cosenza, si prende il terzo posto. Quarta la Cremonese, nonostante il ko contro il Pisa. Completano il quadro dei playoff Juve Stabia, Palermo, Cesena e Catanzaro. Drammatica retrocessione della Sampdoria in Serie C, dove finiscono anche Cittadella e Cosenza. Si giocheranno l’ultimo posto in cadetteria Salernitana e Frosinone ai playout. SERIE B 20242025: IL TABELLONE DEI PLAY-OFF E PLAYOUT PLAYOFF -sabato 17 maggio ore 17.15-Catanzaro-Cesena -sabato 17 maggio ore 19.30-Juve Stabia-Palermo Semifinali d’andata -Mercoledi 21 maggio ore 20. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Serie B 2024/2025: Sampdoria in C, Frosinone e Salernitana ai playout

Approfondimenti da altre fonti

Serie B 2024-2025, i verdetti: promosse in Serie A, playoff, playout e retrocessioni

Da sport.sky.it: La situazione di classifica in coda alla serie B è decisamente complicata da districare con l'unica eccezione del Cosenza retrocesso. Cinque le squadre ancora coinvolte dal Mantova che ha 43 punti, ...

LIVE – Serie B, 38ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

Da restodelcalcio.com: ROMA. Ritorna in campo la Serie B con la trentottesima giornata della stagione 2024/25. In realtà quest'ultima giornata da calendario sarebbe il ...

Serie B, i verdetti finali della stagione 2024/2025

Secondo gianlucadimarzio.com: Serie B, i verdetti finali della stagione 2024/2025: ecco le squadre promosse, retrocesse e non solo. Ecco chi farà i playoff e playout ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le nuove serie TV da non perdere su Netflix: Gennaio 2024

Ogni mese, Netflix si rinnova e ci regala nuovi contenuti per intrattenere gli spettatori. Nel mese di gennaio 2024, la piattaforma streaming presenta una ricca selezione di nuove serie TV, promettendo un inizio d'anno ricco di emozioni.