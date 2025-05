Serie A torna Zirkzee | ingaggio ok quando si chiude

La Serie A si prepara a riaccogliere Zirkzee, il talento olandese pronto a rilanciarsi in un campionato tutto da vivere. Con l'ingaggio ormai definito, il giocatore ha già messo nel mirino obiettivi ambiziosi. Prima di tuffarsi nella nuova avventura, però, sarà protagonista nella finale di Europa League con il Manchester United.

Zirkzee non vede l’ora di puntare nuovamente in alto. L’attaccante olandese è pronto a cambiare aria tornando in Serie A: ecco la mossa vincente Saranno settimane intense per ambire a grandi palcoscenici. Zirkzee sarà protagonista in finale di Europa League con il Manchester United per poi pensare al suo futuro. Spunta l’ultim’ora decisiva, una nuova big italiana è pronta ad accoglierlo. Serie A, torna Zirkzee: ingaggio ok, quando si chiude – Lapresse – calciomercato.it Joshua Zirkzee conosce molto bene il campionato italiano dopo l’exploit con la maglia del Bologna. Il Manchester United ha sborsato in estate i 40 milioni della clausola: tutto può cambiare ora dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Zirkzee non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria: può firmare subito con una big italiana. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, torna Zirkzee: ingaggio ok, quando si chiude

