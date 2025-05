Serie A Femminile la classifica finale di poule scudetto | l’Inter centra l’obiettivo!

Si è conclusa la stagione 2024/2025 di Serie A Femminile, con l’Inter Women che ha centratol'obiettivo nella poule scudetto. Nell’ultima giornata, la vittoria contro la Juventus campionessa d’Italia ha assicurato alla squadra milanese una posizione di rilievo in classifica. Scopriamo insieme i risultati finali della competizione.

Si è ufficialmente chiusa la stagione 20242025 di Serie A Femminile. Nell’ultima giornata (10ª) di poule scudetto l’Inter Women ha ottenuto una vittoria sul campo della Juventus campionessa d’Italia. Ciò le ha permesso di consolidare la sua posizione in classifica. Di seguito la classifica finale della Serie A Femminile, divisa tra poule scudetto e poule salvezza. Classifica Serie A Femminile. POULE SCUDETTO 1) Juventus Women 55 punti 2) INTER WOMEN 51 punti 3) Roma Women 45 punti 4) Fiorentina Women 41 punti 5) Milan Women 35 punti POULE SALVEZZA 1) Lazio Women 41 punti 2) Como Women 38 punti 3) Sassuolo Women 34 punti 4) Napoli Women 14 punti 5) Sampdoria Women 10 punti NON SOLO INTER WOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A Femminile, grazie alla sezione dedicata INTER FEMMINILE su Inter-News. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica finale di poule scudetto: l’Inter centra l’obiettivo!

