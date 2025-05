Sequestrati vecchi diari e cellulari a casa di Andrea Sempio Il legale dell’indagato | Solo cianfrusaglie ho perso tempo

A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni presso l'abitazione di Andrea Sempio, ritenuto un nuovo indagato. Il suo legale ha definito i materiali recuperati "cianfrusaglie". Contemporaneamente, le ricerche si intensificano nel canale di Tromello, dove si spera di trovare l'attizzatoio sospettato di essere l'arma del delitto.

Garlasco (Pavia), 14 maggio 2025 – Da una parte le perquisizioni a casa del nuovo indagato, Andrea Sempio e dall'altra il dragaggio del canale che scorre tra le abitazioni di Tromello, alla ricerca della possibile arma del delitto, che sarebbe un attizzatoio lanciato appunto nel canale del piccolo comune della Lomellina non lontano da Garlasco. Le nuove indagini sull' omicidio di Chiara Poggi, delitto del 13 agosto 2007 per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi, detenuto a Bollate in stato di semi-libertà, proseguono secondo quanto disposto nel decreto del sequestro con cui la Procura di Pavia chiede che si vada alla "ricerca di qualsiasi cosa utile alle indagini". Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena Le perquisizioni.