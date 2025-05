Separazione carriere il blitz della destra | dibattito tagliato testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore

L'11 giugno, il Senato discuterà la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in una situazione di grande tensione politica. La decisione di portare il dibattito in Aula senza che l'esame in Commissione sia concluso ha destato preoccupazioni, sollevando interrogativi sull'approccio della destra a questo tema cruciale.

La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali. La scelta, anticipata dal Fatto, è stata ufficializzata dalla conferenza dei capigruppo su richiesta del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Il calendario dei lavori, messo a punto mercoledì pomeriggio, dovrà essere approvato giovedì dall’Aula di palazzo Madama. Il blitz della maggioranza serve a tagliare i tempi per l’ok definitivo al ddl, già approvato in prima lettura alla Camera ma in ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che prevede i quattro via libera necessari entro l’estate in modo da tenere il referendum confermativo (necessario in caso di approvazione con una maggioranza inferiore ai due terzi) il prossimo anno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore

Le notizie più recenti da fonti esterne

Carriere separate: tagliola della destra per evitare l’aula

Segnala ilfattoquotidiano.it: Il governo vuole accelerare sulla riforma della separazione delle carriere in discussione al Senato. E per farlo è intenzionato a mettere una sordina al dibattito parlamentare. Per arrivare il ...

Associazione europea dei giudici: “Separazione delle carriere dannosa, il governo abbandoni riforma”

Si legge su repubblica.it: Altra criticità rilevata da Eaj, concerne "i procedimenti disciplinari, che possono influire in modo decisivo sulle carriere dei giudici, e che sono una competenza fondamentale e devono essere ...

Separazione carriere: oggi voto di riforma alla Camera con 174 si e 92 contrari. Astenuta Italia Viva

Riporta primapress.it: ROMA – È stato approvato alla Camera dei Deputati il testo costituzionale firmato da Nordio sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere tra i giudici ... voluto da sempre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.