senza truppe ma con i dati il ruolo usa in ucraina

Nel contesto del conflitto tra Ucraina e Russia, il presidente Donald Trump ha escluso l'invio di truppe americane pur cercando di mediare un accordo di pace. Tuttavia, funzionari della sicurezza statunitensi ed europei evidenziano come il ruolo degli Stati Uniti sia fondamentale attraverso la raccolta e l'analisi di dati strategici.

Il presidente statunitense Donald Trump, pur deciso a concludere un accordo tra Ucraina e Russia, ha escluso l’invio di truppe americane in Ucraina per sostenere qualsiasi intesa di pace. Ma, secondo funzionari della sicurezza statunitensi ed europei citati da Politico, gli “occhi e le orecchie” della comunità di intelligence statunitense saranno fondamentali per rafforzare una proposta missione di peacekeeping europea. C’è grande attesa per domani in Turchia per i colloqui tra Ucraina e Russia. Al momento non c’è ancora alcuna conferma della partecipazione del presidente russo Vladimir Putin, anche se è stato proprio lui stesso, nei giorni scorsi, a invitare l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo ieri ha esortato Trump a recarsi in Turchia per partecipare ai colloqui. Il presidente statunitense, però, ha solo annunciato che ci andrà Marco Rubio, il segretario di Stato. 🔗Leggi su Formiche.net