Senza patente guida scooter sequestrato | denunciato

Nel pomeriggio di martedì 13 maggio 2025, un uomo di 45 anni di Genova è stato denunciato dalla polizia per guida senza patente. Gli agenti del commissariato Sestri, durante un controllo di routine in via Gaetano De Sanctis al Cep, hanno notato lo scooter dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

