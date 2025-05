Senza Lobotka, il Napoli affronta una sfida cruciale, poiché la sua assenza si fa sentire non solo nella costruzione del gioco. Domenica sera, la squadra di Conte sarà priva del centrocampista, alle prese con un trauma alla caviglia. La Gazzetta, con l’analisi di Vincenzo D’Angelo, sottolinea l’impatto significativo di questa mancanza.

Senza Lobotka, il Napoli perde tanto e non solo in costruzione (Gazzetta) Il Napoli domenica sera giocherà Senza Lobotka che ha un trauma contusivodistorsivo alla caviglia. Un brutto colpo per la squadra di Conte. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo. Senza Lobotka il Napoli perde tanto e non solo in costruzione. Perde un punto di riferimento, un leader, un catalizzatore di palloni. E soprattutto chi sa addormentare il gioco, quando c’è bisogno di rifiatare con ordine, affidando al palleggio prolungato la fase di recupero. Lo slovacco è unico nel suo genere, non a caso è finito da tempo anche nel mirino del Barcellona, la scuola del tiqui-taka. Domenica Lobotka non ci sarà: gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un trauma contusivodistorsivo alla caviglia destra. Escluse lesioni, quindi recuperabile – con molta probabilità – per l’ultima giornata. 🔗Leggi su Ilnapolista.it