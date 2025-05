Senza Lobotka e difesa in crisi Conte cerca soluzioni per Parma

L’emergenza in casa Napoli si fa sentire: senza Lobotka e con una difesa in crisi, Conte è chiamato a trovare soluzioni efficaci per affrontare il Parma. La corsa allo scudetto si fa sempre più incerta, e ogni dettaglio sarà cruciale per mantenere vive le speranze partenopee.

Emergenza Napoli: senza Lobotka e difesa in crisi, Conte cerca soluzioni per Parma La corsa allo scudetto è più incerta che mai, con il Napoli .

