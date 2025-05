Sempre attento ai suoi alunni Un’aula dedicata al maestro

L'Aula Gialla della scuola primaria Santa Caterina onora la memoria del maestro Silvio Lavatelli, scomparso nel novembre 2020. La cerimonia di intitolazione, toccante e significativa, si è svolta alla presenza della famiglia e dell'assessore Giampiero Chiodini, a testimonianza del profondo affetto e riconoscimento per un educatore sempre attento ai suoi alunni.

L'aula Gialla della scuola primaria Santa Caterina è stata intitolata al maestro Silvio Lavatelli, scomparso nel novembre 2020. La breve ma significativa cerimonia si è svolta alla presenza della famiglia e dell'assessore Giampiero Chiodini in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Con loro il preside Giovanni Pellegatta e il presidente della Pro loco Pietro Pierettori. "La società e la scuola hanno oggi bisogno di esempi e il maestro Silvio Lavatelli lo è stato per noi. Con questa intitolazione desideriamo ricordare l'impegno e la passione che mise nella scuola e soprattutto verso i bambini sia durante il servizio sia dopo quando andò in pensione", ha commentato il dirigente scolastico Davide Basano. "Una delle frasi che mio padre aveva come essenza del suo insegnamento è 'Nei bambini la conoscenza passa sempre attraverso l'esperienza'.

