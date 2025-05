Semifinale Scudetto il giorno della bella tra Pontinia e Salerno

Oggi pomeriggio, il Palazzetto dello Sport "Marica Bianchi" si prepara a ospitare la semifinale scudetto tra Pontinia e Salerno. Con la serie in parità sull'1-1, le due squadre si contendono l'accesso alla finale contro Erice. Chi avrà la meglio in questo decisivo confronto? Appuntamento alle 18.30 per scoprire il destino di entrambe!

Oggi dalle 18.30 al Palazzetto dello Sport "Marica Bianchi" si decide il nome della seconda finalista Scudetto che affronterà Erice. La serie tra Pontinia e Salerno è sull' 1-1: l’Adattiva Pontinia ha vinto la gara d'andata in casa per 20-18, mentre Salerno in gara 2 si è imposta 35-29 al Pala. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Semifinale Scudetto, il giorno della "bella" tra Pontinia e Salerno

Le notizie più recenti da fonti esterne

Superlega, la seconda semifinale scudetto si deciderà alla bella

Secondo msn.com: Nel giorno di Pasqua i padroni di casa ... L'articolo Superlega, la seconda semifinale scudetto si deciderà alla bella proviene da Gusvolley.it.

Inter-Barca 7-6 in due partite. La semifinale più bella mai vista

Secondo video.corriere.it: L’Inter conquista la finale di Champions League al termine di una semifinale epica contro il Barcellona, una doppia sfida che resterà nella storia del calcio europeo. Dopo il 3-3 dell’andata, a San ...

Forte in semifinale, Follonica alla bella

Secondo rainews.it: Al Forte dei Marmi basta gara-2 per qualificarsi alle semifinali dei playoff scudetto. Dopo il successo ... Sarà invece costretto alla bella il Follonica: dopo aver vinto per 6-3 gara-1 sulla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa scudetto Inter : Il Sottosegretario Sileri è preoccupato

Nessuna zona rossa a Milano avrebbe limitato i tifosi che volevano festeggiare lo scudetto. È il pensiero del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha condannato il comportamento di chi si è radunato in piazza Duomo per festeggiare il campionato dell' Inter, molti senza maschera.