Selezioni a pagamento e convitti foraggiati | il ‘metodo Bagni’ e le colpe dei genitori

Una tempesta si abbatte su Salvatore Bagni, accusato di gestire un sistema di selezioni a pagamento per piazzare giocatori in Serie C. L'inchiesta delle Iene, condotta da Luca Sgarbi e Claudio Bongiovanni, svela un meccanismo controverso che ha sollevato interrogativi sulle responsabilità dei genitori e sull'integrità del calcio giovanile. Un'indagine che merita attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Una bufera su Salvatore Bagni, soldi per poter piazzare giocatori in Serie C. E’ quanto è emerso dal servizio delle Iene firmato da Luca Sgarbi e Claudio Bongiovanni. Un meccanismo che gli avrebbe garantito introiti importanti per far giocare atleti in terza serie, giocatori sparsi in ogni zona di Italia, Campania compresa anche se la lista delle squadre fatta dall’ ex campione del Napoli, oggi talent scout, non è stata resa nota. L’unica menzionata, società amica, è la Vis Pesaro. Famiglie facoltose che pagano somme importanti per poter mettere atleti nelle squadre con la possibilità di farli giocare e quella pesarese sarebbe anche la piazza con la titolarità assicurata. Nessun problema se è l’agenzia di Bagni a scovare e proporre prospetti alle società, serve pagare se, invece, sono loro ad essere avvicinati. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Selezioni a pagamento e convitti foraggiati: il ‘metodo Bagni’ e le colpe dei genitori

