Seguiva l’ex con il Gps Arrestato un altro stalker

Negli ultimi giorni, due stalker sono stati arrestati per aver installato dispositivi GPS sulle auto delle loro ex, monitorando ogni spostamento. L'ultima cattura è avvenuta a Desio, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 47enne in flagranza di reato per atti persecutori, evidenziando un inquietante fenomeno di controllo e molestia.

Nel giro di pochi giorni due stalker sono stati arrestati per avere installato un Gps sull’auto delle loro ex. Per conoscere ogni loro spostamento. I carabinieri della Stazione di Desio hanno arrestato un 47enne desiano in flagranza di reato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. È stata la stessa vittima a presentarsi in caserma subito dopo aver scoperto un dispositivo di localizzazione Gps installato abusivamente sulla sua auto. La donna ha anche raccontato preoccupata ai militari di essere bersaglio di pedinamenti e molestie da parte dell’ex compagno che non si era rassegnato alla fine della relazione. Episodi documentati anche fotograficamente. Lo stalkere è stato rintracciato nelle vicinanze della sua abitazione mentre rincasava in auto. Una perquisizione ha consentito ai carabinieri di scoprire due taniche in plastica vuote, impregnate di benzina, due caschi integrali e materiali compatibili con l’installazione del Gps. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seguiva l’ex con il Gps. Arrestato un altro stalker

ilgiorno.it scrive: Desio, applicato il Codice Rosso e l’obbligo di indossare il braccialetto. Qualche giorno fa un caso molto simile era stato scoperto ad Arcore.

Messina, arrestato 50enne per stalking: seguiva l’ex in auto per intimidirla

Scrive strettoweb.com: i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 50enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

Installa un gps sull’auto della ex compagna per pedinarla, arrestato 52enne: nel baule aveva punteruoli e forbici

fanpage.it scrive: Un 52enne di Caponago (Monza), già denunciato e già sottoposto al codice rosso, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna ...

