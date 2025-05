Segue il profilo di una ragazza su Instagram e il fidanzato lo accoltella | ferito un giovane

Un drammatico episodio di violenza si è verificato dopo che un giovane ha osato seguire su Instagram il profilo di una ragazza impegnata. Nel giro di un'ora, il suo fidanzato ha minacciato di fargli del male, portando infine all'accoltellamento del giovane. Il confine tra social e realtà si fa sempre più pericoloso.

Avrebbe “osato”, stando al suo racconto, seguire il profilo Instagram di una ragazza già impegnata e neanche un’ora dopo gli sarebbero arrivati i primi messaggi dal fidanzato: “Stai attento, non ho niente da perdere. Ti taglio la gola senza problemi”. Una promessa che il ragazzo ha mantenuto. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Segue il profilo di una ragazza su Instagram e il fidanzato lo accoltella: ferito un giovane

