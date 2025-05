Segreti di famiglia replica puntata 14 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 14 maggio, torna in onda la soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi) con nuovi colpi di scena. Ceylin tenta di convincere Osman a rivedere la sua richiesta di affidamento per Parla, mentre Eren, a seguito di una segnalazione, scopre un inquietante dettaglio riguardante Zafer. Scopri di più sulla puntata in streaming su Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin si reca da Osman per fargli cambiare idea sulla richiesta di affidamento di Parla. Eren, dopo la segnalazione di Goku, scopre che un terzo proiettile ha colpito Zafer. Ecco il video per rivedere l’episodio 97 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 14 maggio in streaming | Video Mediaset

