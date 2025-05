Segretario generale ONU | dialogo commerciale USA-Cina e’ molto positivo per economia globale

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha elogiato i recenti colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, qualificandoli come un segnale “positivo” per l'economia globale. Questo dialogo rappresenta un passo fondamentale per la stabilità economica e la cooperazione internazionale. Per maggiori dettagli, è possibile visualizzare il video all'indirizzo indicato.

