Seconda edizione del torneo di volley al femminile organizzato dalla San Martino

Sabato 10 maggio si è tenuto il secondo torneo di volley al femminile organizzato dalla Cooperativa San Martino, un evento che celebra lo sport e la parità di genere. Margherita Spezia, responsabile Welfare, sottolinea come questa iniziativa sia nata nel 2024, in seguito al conseguimento della Certificazione per la parità di genere, promuovendo inclusione e empowerment femminile.

Si è svolto sabato 10 maggio il secondo torneo di volley al femminile di Cooperativa San Martino. L'idea nasce nel corso del 2024, sull'onda dell'ottenimento della Certificazione per la parità di genere. Spiega Margherita Spezia, responsabile Welfare e per la suddetta certificazione della San.

