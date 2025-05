Sean Penn su Woody Allen | Lavorerei ancora con lui è innocente fino a prova contraria

Sean Penn esprime il suo sostegno a Woody Allen, dichiarando di considerarlo innocente fino a prova contraria. Dopo aver ricevuto una nomination all'Oscar per "Accordi e disaccordi", l'attore non esita a rivelare la sua disponibilità a una futura collaborazione con il regista, nonostante le controversie che lo circondano nella scena cinematografica americana.

Sean Penn, che ricevette una nomination all'Oscar per Accordi e disaccordi di Woody Allen, non esclude di collaborare un'altra volta col regista ostracizzato dal cinema americano. "Non ci penserei due volte a lavorare ancora con lui." 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sean Penn su Woody Allen: "Lavorerei ancora con lui, è innocente fino a prova contraria"

Cosa riportano altre fonti

Sean Penn difende Woody Allen: “Lavorerei subito con lui”

Lo riporta lascimmiapensa.com: Parlando al The Louis Theroux Podcast, Sean Penn è intervenuto in difesa di Woody Allen, regista con cui ha collaborato nel 1999.

Sean Penn Says He’d Work With Woody Allen “In A Heartbeat”: “He Is Not Proven Guilty, So I Take Him As Innocent”

Riporta msn.com: Sean Penn has expressed that he is open to working with Woody Allen despite the child sex abuse allegations against the filmmaker.

What's happened to Sean Penn? Fans horrified by Hollywood star's appearance as he makes bombshell claims

Lo riporta dailymail.co.uk: Sean Penn's fans were shocked by the actor's 'rough' appearance on the Louis Theroux Podcast on Monday. During the interview, the Mystic River star, 64, made several explosive claims, notably ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morto Aaron Kaufman, regista di “Superpower” con Sean Penn

Il regista, sceneggiatore e produttore Aaron Kaufman è deceduto a 51 anni a Las Vegas, apparentemente per un attacco di cuore.