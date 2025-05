Sean Penn difende Woody Allen ricorda Accordi e disaccordi e contesta le accuse

Sean Penn ha recentemente difeso Woody Allen durante un episodio del The Louis Theroux Podcast, esprimendo il suo sostegno contro le accuse mosse al regista. Il suo legame con Allen risale al film "Accordi e disaccordi" del 1999, dove Penn ha avuto l'opportunitĂ di lavorare con lui, ricordando con stima quell'esperienza significativa.

Nel corso del recente episodio del The Louis Theroux Podcast, Sean Penn ha espresso il suo sostegno con convinzione nei confronti di Woody Allen, ricordando con stima un'esperienza lavorativa passata in cui recitò nel film Accordi e disaccordi del 1999. In quel lungometraggio, Penn interpreta un chitarrista jazz che si innamora di una donna muta, .

