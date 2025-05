Sean Penn difende Woody Allen | Non darei un centesimo agli accusatori

Sean Penn ha espresso il suo sostegno a Woody Allen, affermando di non voler dare un centesimo agli accusatori del regista. Durante un'intervista nel podcast The Louis Theroux Podcast, l'attore premio Oscar ha difeso Allen, noto per i film "Io e Annie" e "Manhattan", in merito alle sue controversie legate ad abusi sessuali.

La star premio Oscar prende pubblicamente le difese del regista di Io e Annie e Manhattan in merito alle accuse di abusi sessuali. Intervistato nel corso del podcast The Louis Theroux Podcast, Sean Penn ha difeso con fermezza Woody Allen, per il quale recitò in Accordi e disaccordi del 1999, ricevendo una candidatura all'Oscar al miglior attore protagonista. Nel film, Penn interpreta un chitarrista jazz che s'innamora di una donna muta, interpretata da Samantha Morton. L'attore ricorda positivamente l'esperienza sul set di Allen. Sean Penn difende Woody Allen dalle accuse "Non conosco così bene nessuno al 100% da poter dire che non è successo nulla o che qualcosa è successo" ha spiegato Penn "Dio non voglia che tu ti sbagli e ci sia . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sean Penn difende Woody Allen: "Non darei un centesimo agli accusatori"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sean Penn difende Woody Allen: "Non darei un centesimo agli accusatori"

Scrive msn.com: Intervistato nel corso del podcast The Louis Theroux Podcast, Sean Penn ha difeso con fermezza Woody Allen, per il quale recitò in Accordi e disaccordi del 1999, ricevendo una candidatura all'Oscar al ...

Sean Penn difende Woody Allen: “Lavorerei subito con lui. Non è stato giudicato colpevole”

Segnala msn.com: Negli ultimi anni, con l’affermarsi del movimento MeToo, molti attori si sono detti pentiti di aver lavorato con Woody Allen o hanno dichiarato che non lavorerebbero mai con lui, a causa di vecchie ac ...

Sean Penn difende Woody Allen: “Lavorerei subito con lui”

Lo riporta lascimmiapensa.com: Parlando al The Louis Theroux Podcast, Sean Penn è intervenuto in difesa di Woody Allen, regista con cui ha collaborato nel 1999.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morto Aaron Kaufman, regista di “Superpower” con Sean Penn

Il regista, sceneggiatore e produttore Aaron Kaufman è deceduto a 51 anni a Las Vegas, apparentemente per un attacco di cuore.