Se le bombe aiutano i palestinesi nella dieta allora il gas aiutava gli ebrei a respirare meglio | il sionismo supera la follia

Il sionismo, purtroppo, spesso sfocia in considerazioni aberranti che scherniscono la sofferenza umana. Frasi infelici, paradossali e violente contribuiscono a una retorica che non solo offende, ma annienta il rispetto per la dignità altrui. In un contesto già complesso come il conflitto israelo-palestinese, è straziante assistere alla mancanza di empatia di fronte alle tragedie.

Ci sono persone, singole come gruppi, che esprimono delle considerazioni talmente raccapriccianti da far salire il "nazi" anche al più moderato dei democratici Non c'é niente da fare, il sionismo non ha superato i confini del ridicolo, ma dell'umano. Non è tollerabile la facilità con cui ques

ISRAELE/ Corridoi e bombe sulle tende, come funziona l’esodo “volontario” dei palestinesi da Gaza

Da ilsussidiario.net: Il piano già in atto per la Striscia di Gaza è quello del trasferimento “volontario” dei palestinesi. Ma, nei fatti, significa solo che si rende loro la vita talmente impossibile da ...

