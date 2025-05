Se gli occhiali aiutano a sentire EssiLux investe in innovazione

EssilorLuxottica lancia una rivoluzione nel mondo della tecnologia indossabile con i suoi occhiali 'smart' Nuance Audio. Progettati per migliorare la visione e l'udito, questi occhiali acustici rappresentano un passo significativo nell'innovazione med-tech, offrendo soluzioni avanzate per una qualità della vita migliore. Scopri come la fusione di estetica e funzionalità sta trasformando il modo in cui percepiamo il mondo.

Vedere e sentire meglio grazie a un paio di occhiali ‘smart’: è la rivoluzione avviata da EssilorLuxottica, che apre così la strada a una categoria di prodotto fortemente innovativa in ambito med-tech. I nuovi occhiali acustici Nuance Audio - progettati e realizzati da EssilorLuxottica per rispondere alle esigenze di circa 1,25 miliardi di persone nel mondo con perdite uditive da lievi a moderate – sono disponibili in Italia già dal primo trimestre del 2025, in parallelo con il mercato statunitense. E stanno arrivando progressivamente in altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. In linea con il modello di business aperto di EssilorLuxottica, i Nuance Audio glasses si possono acquistare sia nei punti vendita delle catene Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision Italia, sia nei centri ottici e audiologici indipendenti: l’obiettivo è rendere questa tecnologia accessibile a quanti più consumatori possibili. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Se gli occhiali aiutano a sentire. EssiLux investe in innovazione

