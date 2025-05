Scuole chiuse domani in Sicilia per allerta meteo arancione | da Catania ad Agrigento i comuni interessati

A causa dell'allerta meteo arancione, domani le scuole resteranno chiuse in Sicilia, da Catania ad Agrigento. La protezione civile ha emesso un avviso di emergenza valido dalla mezzanotte di oggi, segnalando possibili condizioni avverse e richiedendo la massima prudenza da parte dei cittadini. I comuni interessati si stanno preparando per affrontare l’emergenza.

Allerta meteo arancione in Sicilia dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani. La regione si prepara all'emergenza, annunciata dal bollettino della protezione civile: molte.

Scuole chiuse domani in Sicilia per allerta meteo arancione: da Catania ad Agrigento, i comuni interessati

Secondo msn.com: Allerta meteo arancione in Sicilia dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani. La regione si prepara all'emergenza, annunciata ...

Maltempo, allerta arancione domani in Sicilia. Scuole chiuse a Catania. Il meteo delle prossime ore

Da dire.it: Allerta meteo arancione per domani, giovedì 15 maggio, su tutta la Sicilia. L'avviso è del dipartimento regionale della protezione civile ...

Maltempo, allerta arancione in Sicilia: scuole chiuse a Catania

Come scrive msn.com: Giovedì è stata emessa l'allerta arancione in Sicilia per il maltempo, mentre gialla in cinque altre Regioni. L'avviso è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con gli enti l ...

