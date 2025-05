Scuolabus va a fuoco il gesto eroico dell’autista

Un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in un incubo sulla strada provinciale tra Caserta e Caiazzo, quando uno scuolabus, carico di studenti pendolari, ha preso fuoco. Gli attimi di paura sono stati contrastati dal gesto eroico dell'autista, che ha agito prontamente per salvare i giovani a bordo, dimostrando un coraggio encomiabile.

Un ordinario pomeriggio d'estate si è trasformato in un'esperienza di puro terrore sulla strada provinciale tra Caserta e Caiazzo, nei pressi di località Cappuccini. Un pullman pieno di studenti pendolari, fornito da una società privata, ha preso improvvisamente fuoco mentre avanzava lungo la carreggiata in leggera salita. Erano circa le 16 quando il veicolo ha iniziato a emettere un denso fumo nero dal vano motore. L'autista, un uomo con una lunga carriera alle spalle, ha subito notato il fumo e, con grande prontezza, ha fermato il mezzo sul ciglio della strada sterrata. Ha aperto le porte senza esitazione e ha esortato i giovani passeggeri a scendere rapidamente ma con ordine. In pochi minuti, una cinquantina di ragazzi si sono ritrovati sul margine della strada, scioccati ma incolumi, mentre le fiamme avvolgevano il veicolo.

