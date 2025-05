Scuolabus a fuoco l’autista salva i ragazzi prima che le fiamme distruggano il mezzo

A Caiazzo, in provincia di Caserta, un autista coraggioso ha fatto evacuare prontamente i ragazzi a bordo di uno scuolabus in fiamme. Grazie al suo rapido intervento, tutti i giovani sono stati messi in salvo prima che le fiamme distruggessero completamente il mezzo. Un gesto eroico che dimostra l'importanza della prontezza in situazioni di emergenza. Continua a leggere...

A Caiazzo, in provincia di Caserta. l'autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che le fiamme distruggessero lo scuolabus. 🔗Leggi su Fanpage.it

Scuolabus prende fuoco all'improvviso, l'autista "eroe" salva 15 studenti: «Grati per la tua prontezza»

L'intervento I vigili del fuoco si sono prontamente mobilitati per giungere sul posto dell'incendio e un altro autobus distrettuale ha prelevato i giovani studenti per portarli a scuola.

Bolivia, scuolabus prende fuoco: 5 bambini morti carbonizzati. Arrestato l'autista

