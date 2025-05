Scuola Manzi le ragioni del trasloco Biancani | L’edificio è sicuro ma c’erano proteste troppo accese

La Scuola Primaria Manzi cambia sede a causa di proteste eccessive, nonostante l’edificio attuale sia sicuro. A partire da settembre, otto classi si trasferiranno nell'Oratorio di San Carlo in via Turati e altre due nell'ex scuola di via Salandra, appartenente all'Istituto Comprensivo. Una decisione necessaria per garantire un ambiente sereno e proficuo per gli studenti.

La scuola primaria Manzi si sposta, per varie ragioni. Come anticipato ieri dal Carlino la scolaresca di via Confalonieri, da settembre otto classi verranno trasferite in alcuni locali dell’Oratorio di San Carlo di via Turati e altre due nell’ex scuola di via Salandra appartenenti all’Istituto comprensivo Pirandello. Quindi non all’interno dell’asilo nido il Glicine di via Nitti, come anticipato erroneamente. In particolare otto classi andranno nei locali del San Carlo e due classi andranno in via Salandra. Quali sono le ragioni di questo spostamento? "È una decisione che abbiamo preso per la serenità delle famiglie preoccupate per le condizioni di sicurezza dell’edificio di via Confalonieri – spiega il sindaco Andrea Biancani –. Condizioni che, però, non comporterebbero alcun obbligo di trasloco per l’amministrazione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Manzi, le ragioni del trasloco. Biancani: "L’edificio è sicuro, ma c’erano proteste troppo accese"

