Scuola in Umbria | si torna in classe il 15 settembre Approvato il calendario scolastico 2025 2026

Il 15 settembre 2025 segna il ritorno in classe per gli studenti dell'Umbria, con l'approvazione del nuovo calendario scolastico 2025/2026 da parte della Giunta regionale. Sotto la guida dell'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli, il provvedimento stabilisce le date cruciali per l'inizio e la conclusione delle lezioni, garantendo un anno scolastico organizzato e strutturato.

In Umbria le scuole riapriranno i battenti lunedì 15 settembre 2025. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente il calendario scolastico per l’anno 20252026, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. Il provvedimento definisce nel dettaglio l’avvio e la fine delle lezioni, le festività nazionali, le vacanze scolastiche e alcuni ponti strategici. «Il calendario – spiega l’assessore Barcaioli – è stato costruito nel rispetto delle normative nazionali e regionali, con particolare attenzione al benessere degli studenti e alla necessità delle famiglie di organizzarsi per tempo». L’anno scolastico conterà 204 giorni effettivi di lezione, superando così il minimo di 200 giorni richiesti dal Testo Unico sull’Istruzione. Le lezioni termineranno martedì 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie, mentre per la scuola dell’infanzia l’attività proseguirà fino a martedì 30 giugno. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Scuola in Umbria: si torna in classe il 15 settembre. Approvato il calendario scolastico 2025/2026

