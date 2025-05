Scuola in prima linea contro la violenza di genere | il Ministero avvia un monitoraggio nazionale C’è tempo fino al 29 maggio NOTA

La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale. Entro il 29 maggio sarà possibile raccogliere dati essenziali per attuare interventi mirati, promuovendo fin dalla giovane età una cultura basata sul rispetto reciproco e sull'uguaglianza di genere.

La violenza contro le donne costituisce una piaga sociale che richiede un impegno collettivo e interventi mirati fin dalla giovane età. In tale contesto, la scuola assume un ruolo cardine nella promozione di una cultura del rispetto reciproco e dell'uguaglianza di genere, offrendo agli studenti strumenti per una riflessione consapevole. L'articolo Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le scuole fanno rete contro il bullismo

Riporta msn.com: Scuole in prima linea contro bullismo e cyberbullismo: 48 di loro si sono unite nella rete Cyberdefenders - Scuole ...

Segesta, la scuola in prima linea contro il crack: al via il sesto incontro del Progetto @LabSchool

Si legge su blogsicilia.it: La lotta al crack e alle dipendenze comincia dai banchi di scuola. Fa tappa domani al parco archeologico di Segesta, nel Trapanese, il sesto incontro di sensibilizzazione sul fenomeno delle […] ...

Femminicidi: Valditara, la scuola in prima linea contro la violenza sulle donne

Da resegoneonline.it: “La violenza contro ... “La scuola è pronta a fare la sua parte. Infatti nelle nuove Linee Guida per l’Educazione civica”, prosegue il Ministro, “abbiamo inserito per la prima volta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vaccini obbligatori a scuola - esperti contro stop: da Bassetti a Pregliasco - cosa dicono

Esperti contrari all'emendamento, annunciato dal senatore della Lega Claudio Borghi, per togliere l'obbligo dei vaccini pediatrici.