Venerdì 16 maggio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà a Salerno per un atteso convegno presso il complesso di Santa Sofia. L'evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Presidi, promette di offrire importanti spunti di riflessione sul futuro della scuola salernitana. Scopriamo insieme il programma della giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il mondo della scuola salernitana è in attesa della visita in programma venerdì 16 maggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il ministro parteciperà ad un convegno, presso il complesso di Santa Sofia, promosso dall’Associazione nazionale Presidi, ma sarà anche in visita all’ Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno. . Ad annunciarlo è la Dirigente scolastica, Dott.ssa Sabrina Rega, che ha dichiarato con entusiasmo: “ Siamo pronti ad incontrare il Ministro,mettendo in campo tutto il nostro impegno e orgoglio. Sarà un momento speciale di condivisione e di festa per l’intera comunità scolastica.” Il Ministro visiterà la scuola incontrando gli alunni per poi recarsi nel cortile scolastico dove si svolgerà l’emozionante cerimonia dell’alzabandiera, con la presenza di una rappresentanza della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” con la Fanfara del 1* Reggimento Bersaglieri di Cosenza e di una rappresentanza del Reggimento “CAVALLEGERI GUIDE” (19*) di Salerno, sulle note dell’Inno di Mameli. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola, il ministro Valditara a Salerno: ecco il programma

