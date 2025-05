Scuola e dipendenze il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe | stanziato un milione di euro Lo prevede il Decreto Scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro. Obiettivo principale è formare docenti sentinella, affinché la scuola diventi un baluardo nella prevenzione delle droghe e supporti i giovani in un percorso di crescita e libertà.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di ogni forma di dipendenza tra i giovani. L'articolo Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

