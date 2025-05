Scuola canoa e sostenibilità | il Cus Catania promuove il progetto Ripagaia

Il CUS Catania lancia il progetto "Ripagaia", un'iniziativa didattica che integra sport e sostenibilità. Attraverso l'esperienza diretta in canoa, il progetto mira a sensibilizzare 70 alunni catanesi su temi ambientali e responsabili. Un’opportunità unica per imparare a rispettare la natura mentre si pratica uno sport avvincente.

Un format didattico pensato per entrare nelle scuole e parlare di ambiente, sostenibilità e sport attraverso il racconto dell’esperienza diretta in canoa. È quanto propone il progetto “Ripagaia”, che coinvolgerà nelle prossime settimane 70 alunni catanesi in un percorso educativo tra terra e. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scuola, canoa e sostenibilità: il Cus Catania promuove il progetto "Ripagaia"

