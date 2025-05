Scudetto Ze Maria | Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine

Zé Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato come la lotta tra le due squadre prometta di essere avvincente fino all'ultimo minuto, creando grandi aspettative tra i tifosi.

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..» Le parole dell’ex giocatore. L’ex nerazzurro, Zé Maria è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’intensa sfida per lo scudetto che vede protagoniste le squadre guidate da Simone Inzaghi e Antonio Conte. Secondo l’ex terzino le due squadre se la giocheranno fino alla fine. Ecco le parole del brasiliano LE PAROLE- « Sarà un finale di stagione stupendo tra Napoli ed Inter. Se la giocheranno fino alla fine. Finalmente il campionato torna ad essere più bello. A Parma c’è un’attesa come i vecchi tempi, hanno bisogno di un punto ed il Napoli deve vincere » Internews24.com 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..»

