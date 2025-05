L'Inter riprende slancio nella corsa scudetto, galvanizzata dal pareggio tra Napoli e Genoa. Con il recupero di quasi tutti i giocatori, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio con rinnovata fiducia. L'articolo della Gazzetta dello Sport, firmato da Davide Stoppini, illustra come il clima in casa nerazzurra sia cambiato in positivo.

Scudetto, l’Inter ci crede e recupera quasi tutti già per la Lazio (Gazzetta) Il 2-2 tra Napoli e Genoa ha cambiato la lotta scudetto e il clima nell’Inter. Ora la squadra di Inzaghi ci crede. Come testimonia l’articolo della Gazzetta dello Sport a firma Davide Stoppini. Thuram è il primo. Marcus ha già riposato a Torino, contro la Lazio riprenderà il posto lì davanti, con ogni probabilità in coppia con Taremi. Il francese non è in un momento eccezionale di forma, ma la doppia sfida con il Barcellona è stata esemplare: anche quando lontano dal top, è decisivo. E allora è giusto chiedere a lui i gol per l’ultima accelerazione scudetto. Contro la Lazio ma pure a Como, dove andranno in scena le prove generali della finale di Monaco in coppia con Lautaro. Per lo scudetto l’Inter è pronta a cambiare i piani di avvicinamento alla Champions. 🔗Leggi su Ilnapolista.it