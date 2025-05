Scudetto l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma La Stampa

In attesa della decisione finale della Lega Serie A, cresce l’intensità per l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter. Fissato per domenica 25 maggio a Roma, il match potrebbe decisamente influenzare l'assegnazione del titolo. Lunedì prossimo si conoscerà il verdetto, a seconda dei risultati dell'ultima giornata di campionato.

Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva. L’eventuale spareggio scudetto Napoli-Inter si potrebbe giocare. La Stampa scrive: Brogliata l’intricata matassa del penultimo turno, con 9 partite in contemporanea domenica alle 20,45 (test importante per la stabilità e la tenuta dello streaming dei broadcaster), la Lega Serie A ha stilato i vari piani di calendarizzazione dell’ultima giornata e individuato data e luogo per l’eventuale spareggio scudetto. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Cambi di programma che potrebbero riguardare, causa obbligo di contemporaneità anche nelle volate per Europa e salvezza, Venezia-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Milan-Monza, Lazio-Lecce, Bologna-Genoa, Empoli-Verona e Atalanta-Parma. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa)

