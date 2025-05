Scrivere per raccontarsi Premiazione del concorso Fuori e dentro di me

Sabato alle 17.30, il Centro polifunzionale “L’Occhio“ di Tavernelle ospiterà la cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione del Premio Letterario “Fuori e dentro di me“. Più di cento giovani scrittori delle scuole secondarie di primo grado hanno partecipato, condividendo le loro storie e la loro creatività. Un evento da non perdere!

Si terrà sabato alle 17.30, al Centro polifunzionale “L’Occhio“ di Tavernelle, la cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione del Premio Letterario “Fuori e dentro di me“ per giovani scrittori, al quale hanno aderito oltre cento ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa, nata nel 2011, dietro la volontà dei Comuni di Panicale e Piegaro, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca intercomunale Ulisse, è gestita e organizzata dalla Società Coop Sistema Museo, attuale Business Unit della Soc. Coop. L’Orologio. Sono coinvolti i ragazzi degli Istituti scolastici del Comprensorio del Trasimeno, insieme a quello di Corciano, di Marsciano, e l’Istituto Comprensivo “Perugia 6“ di Castel del Piano. L’ambizioso progetto mira infatti ad allargarsi, nel tempo, a tutta la provincia di Perugia, in modo tale che sempre più giovani possano trovare in questo concorso una possibilità di libera espressione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scrivere per raccontarsi. Premiazione del concorso “Fuori e dentro di me“

