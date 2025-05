Screening gratuiti in 15 città riparte il Tour della Salute

Il "Tour della Salute" riparte con screening gratuiti in 15 città, offrendo un'opportunità unica per la prevenzione e la promozione di stili di vita sani. La settima edizione, presentata a Milano, inizia a Cremona il 17 e 18 maggio, proponendo un weekend ricco di iniziative per il benessere della comunità.

MILANO - Quindici tappe, a partire da Cremona il 17 e 18 maggio, per altrettanti weekend dedicati alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita: il "Tour della Salute", alla sua settima edizione è stato presentato a Milano, a Palazzo Bovara. Si tratta del primo evento itinerante, con

