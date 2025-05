screening gratuiti in 15 città riparte il tour della salute

Riparte il "Tour della Salute", un'iniziativa che offre screening gratuiti in 15 città italiane. Il primo appuntamento si terrà a Cremona il 17 e 18 maggio, segnando l'inizio di un viaggio volto a promuovere la prevenzione e stili di vita sani. La settima edizione è stata presentata a Milano, presso Palazzo Bovara.

MILANO (ITALPRESS) – Quindici tappe, a partire da Cremona il 17 e 18 maggio, per altrettanti weekend dedicati alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita: il “Tour della Salute”, alla sua settima edizione è stato presentato a Milano, a Palazzo Bovara. Si tratta del primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, che punta a diffondere la cultura della prevenzione. Promosso da ASC Attività Sportive Confederate, gode del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del contributo non condizionato di EG STADA Group. Le piazze d’Italia tornano ad accogliere 8 ambulatori per offrire ai cittadini gratuitamente controlli e consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale. Sarà possibile anche sottoporsi a valutazione audiometrica e a test dell’equilibrio. 🔗Leggi su Unlimitednews.it