Un'inchiesta de Le Iene ha scosso il mondo del calcio, svelando un presunto sistema di scouting a pagamento legato a Salvatore Bagni. Il servizio, andato in onda il 13 maggio, accusa l'ex campione del Napoli di richiedere 30mila euro per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del calcio, gettando ombre sulla Serie C.

Salvatore Bagni nella bufera: l’inchiesta de Le Iene scuote la Serie C. Un servizio andato in onda martedì 13 maggio a Le Iene ha portato alla luce un presunto sistema di scouting a pagamento che coinvolgerebbe Salvatore Bagni, ex campione del Napoli di Maradona e oggi a capo dell’agenzia sportiva Be GR8 Sport, fondata insieme al figlio Gianluca. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Italia Uno, alcuni giovani calciatori potrebbero entrare nelle squadre professionistiche non per merito, ma versando somme in denaro direttamente all’agenzia. ‘A meno di 30mila euro non facciamo nulla’. Il giornalista Luca Sgarbi, fingendosi il fratello di un ragazzo aspirante calciatore, ha ottenuto una conversazione registrata con Salvatore Bagni. L’ex centrocampista azzurro ha spiegato senza troppi giri di parole: “Se non li scegliamo noi, i giocatori devono pagarci. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scouting a pagamento? Le Iene innescano il caso Salvatore Bagni: ’30mila euro per far giocare tuo figlio’

