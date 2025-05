Scoppia l' incendio nel mercato coperto locali invasi dal fumo | Vigili del fuoco in azione per tutta la notte

Un violento incendio ha colpito il mercato coperto di Russi, invadendo i locali di fumo denso. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per fronteggiare le fiamme, lavorando per tutta la notte. Fortunatamente, le conseguenze non sono state più gravi grazie alla rapida mobilitazione dei soccorsi, che sono stati allertati poco dopo la mezzanotte.

Divampano le fiamme e l'intero edificio si riempie di fumo. Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incendio scoppiato all'interno del mercato coperto di Russi, in piazza Gramsci. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di mercoledì, quando alcune persone hanno avvertito una forte puzza di. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Scoppia l'incendio nel mercato coperto, locali invasi dal fumo: Vigili del fuoco in azione per tutta la notte

