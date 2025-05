Scoperto e stangato | 15 chili di hashish nei punti di ritiro pacchi

Scoperti e confiscati 15 chili di hashish nei punti di ritiro pacchi a Ferrara. Tre pacchi, spediti con un innovativo Qr-Code, hanno svelato un ingegnoso sistema di consegna della droga dall'estero, che ha portato a conseguenze devastanti per un 25enne italiano residente in città. La situazione si fa delicata.

Ferrara, 14 maggio 2025 – Tre pacchi pieni zeppi di hashish, spediti in punti di raccolta differenti e individuabili grazie a un Qr-Code stampato sulla prima confezione. Un metodo ingegnoso per farsi consegnare droga dall’estero che è però costato caro a un 25enne italiano residente in città. Il ragazzo è stato infatti scoperto dai carabinieri proprio mentre andava a ritirare la prima consegna in un locker (un servizio di ritiro automatico di pacchi e prodotti) di via Padova. Nel complesso, i militari hanno sequestrato oltre quindici chili di ‘fumo’ (154 panetti da un etto ciascuno, a voler essere esatti). Un carico per il quale ieri il tribunale ha presentato il conto al 25enne. L’imputato è stato condannato in abbreviato a tre anni di reclusione (il pubblico ministero Andrea Maggioni aveva chiesto tre anni e quattro mesi), pena che verrà probabilmente commutata in lavori di pubblica utilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it