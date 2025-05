Scoperta shock sull’A14 | auto rubata con targa clonata conducente denunciato

Un intervento di routine della Polizia Stradale sull'autostrada A14 si è trasformato in una scoperta inaspettata: un'auto rubata con targa clonata è stata rinvenuta, e il conducente è stato denunciato per riciclaggio. L'operazione dimostra l'efficacia delle forze dell'ordine nel combattere attività illegali lungo le strade italiane.

Chieti - Durante un intervento per guasto meccanico, la Polizia Stradale scopre un veicolo rubato con targa duplicata; il conducente è stato denunciato per riciclaggio. Un'operazione della Polizia Stradale ha portato alla luce un caso di riciclaggio lungo l'autostrada A14. Durante un intervento per assistere un automobilista in difficoltà nella zona della Val di Sangro, gli agenti hanno scoperto che il veicolo presentava targhe contraffatte, identiche a quelle di un'auto regolarmente in circolazione. Il conducente, un cittadino straniero, è stato denunciato per il reato di riciclaggio, mentre l'auto è stata sequestrata. Le indagini hanno rivelato che il veicolo era stato rubato e rimesso in circolazione con targhe clonate, un fenomeno in crescita che causa gravi disagi ai proprietari legittimi. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv